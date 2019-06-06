Госстандарт предлагает обсудить проект изменений в правила аккредитации

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление Государственного комитета по стандартизации от 31 мая 2011 года №27, который регулирует отношения в области аккредитации органов по сертификации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В документе конкретизированы требования, предъявляемые к вышеназванным органам, включая процедуры приостановления, возобновления либо отмены действия аттестата аккредитации. Будут введены современные регуляторные механизмы в области технического регулирования и имплементации норм законодательства ЕАЭС. Проект соответствует международно-правовым актам в этой сфере.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 15 июня.-0-