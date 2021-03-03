Госстандарт примет участие в заседании межправкомиссии в Узбекистане

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий примет участие в восьмом заседании cовместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном, которое пройдет 3-5 марта в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Один из вопросов, включенных в программу заседания, - развитие сотрудничества между двумя странами в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии и аккредитации.

На полях заседания планируется подписание программы сотрудничества между Госстандартом и агентством "Узстандарт" на 2021-2023 годы, а также соглашения между Белорусским государственным институтом метрологии и Узбекским национальным институтом метрологии при агентстве "Узстандарт" о сотрудничестве в области метрологии.

В ходе визита также намечена встреча делегации Госстандарта с руководством и специалистами агентства "Узстандарт" и его подведомственных организаций.

Восьмое заседание совместной межправкомиссии будет проходить под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина (председателя белорусской части комиссии) и заместителя премьер-министра Узбекистана - министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова (председателя узбекской части комиссии).

Во время заседания будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей, укреплением отношений в научно-образовательной и социально-гуманитарной сферах, в области межрегионального сотрудничества, информационных технологий, туризма.

Состоятся также переговоры в кабинете министров Узбекистана, министерствах и ведомствах; заседание белорусско-узбекского делового совета; посещение совместных белорусско-узбекских предприятий, а также узбекских компаний, активно сотрудничающих с партнерами из Беларуси.

Официальная часть белорусской делегации представлена руководителями министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, образования, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, здравоохранения, Госстандарта, Национальной академии наук, других ведомств.

В деловую часть делегации вошли руководители крупнейших белорусских предприятий, представляющих отрасли машиностроения, легкой, пищевой и фармацевтической промышленности, ректоры ведущих белорусских вузов.

По информации посольства Беларуси в Узбекистане, в 2020 году объем товарооборота между двумя странами составил $280,1 млн (117,1% к уровню 2019 года), в том числе объем экспорта белорусских товаров - $237,5 млн, импорта - $42,6 млн.-0-