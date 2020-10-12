Госстандарт продолжит инициировать отказ в ЕАЭС от некоторых видов неэкологичной упаковки

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт продолжит инициировать отказ в Евразийском экономическом союзе от некоторых видов неэкологичной упаковки, сообщила сегодня начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич во время круглого стола "Стандарты как фактор конкурентоспособности рынка" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы инициировали изменения в технический регламент в Евразийском экономическом союзе, чтобы установить определенные запреты на применение отдельных видов упаковки, которые наиболее сильно вредят окружающей среде. Это легкий пластик, полиэтиленовые пакеты, упаковка из пенополистирола, приклеиваемые к пластиковым бутылкам этикетки", - сказала Оксана Гришкевич.

Для производителей "вредной" упаковки запреты не будут хорошей новостью, но в Госстандарте рассчитывают на поддержку экологов и потребителей.

Пока проект техрегламента еще обсуждается. После доработки его должны вынести на общественное обсуждение.

"Окончание работ сложно прогнозировать, но, наверное, это займет не менее полугода", - пояснила Оксана Гришкевич.-0-