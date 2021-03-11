Госстандарт прокомментировал ограничения на продажу Skoda Rapid

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт прокомментировал ограничения на продажу модели Skoda Rapid, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В Беларуси на постоянной основе выполняется государственный надзор за соблюдением обязательных требований к реализуемой на рынке продукции, а также соответствием ее характеристик заявленным изготовителем (поставщиком). Эта деятельность направлена на обеспечение защиты рынка от небезопасной и некачественной продукции. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в отношении различных товаров, в том числе автотранспортных средств", - отметили в пресс-службе.

Инспекция Госстандарта по Минской области и Минску установила ряд несоответствий в отношении модели Skoda Rapid. В предъявленном документе об оценке соответствия требованиям обязательного технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" указывалось, что данная модель испытывалась с системой вспомогательного торможения (BAS). В действительности же автомобиль реализуется без нее. Кроме того, на транспортном средстве были установлены фары дневного света, отличные от указанных в документах. Расхождения выявлены и в сведениях о количестве дверей, экологическом классе, других показателях.

"С учетом этого инспекция Госстандарта по Минской области и Минску применила в отношении модели Skoda Rapid ограничительные меры до проведения корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Об этом проинформировали дистрибьютора торговой марки Skoda - ООО "ФелОкт-сервис", - резюмировали в Госстандарте.-0-