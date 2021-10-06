Госстандарт: проверки качества и безопасности моющих средств будут продолжены

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверки качества и безопасности моющих средств в Беларуси будут продолжены. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 24 апреля 2020 года в Беларуси введено обязательное декларирование синтетических моющих средств. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ 32479 по двум важнейшим потребительским характеристикам товара - это пенообразующая и моющая способности", - сказал Игорь Буссель.

Большинство надзорных мероприятий органов Госстандарта направлены на выявление этих несоответствий. В частности, сейчас активная работа ведется в Гомельской и Брестской областях. В регионах отобрано определенное количество синтетических моющих средств, они проходят испытания.

По словам начальника управления, встречаются и вопиющие факты, когда в несколько раз занижена моющая способность средств. "Это достигается за счет уменьшения себестоимости продукции, в нее не вкладываются качественные составляющие, поэтому получаем такой результат. Безусловно, помимо административной ответственности за несоответствие товара заявленным характеристикам, есть и другая ответственность - обман потребителя, так как ожидания покупателя не оправдываются, - пояснил он. - Надзорные мероприятия, проверки будут продолжаться до тех пор, пока в этом сегменте продукции не будет наведен порядок".

В свою очередь заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Брестской области Антон Завистович отметил, что в регионе была изучена ситуация с качеством и безопасностью реализуемых импортных стиральных порошков и гелей. "Результаты контрольных мероприятий говорят о том, что вопросы к импортным стиральным моющим средствам есть, и достаточно большие. По итогам проверки одной из крупных торговых сетей были отобраны на испытание немецкие гели, которые не соответствовали требованиям по качеству и безопасности, - рассказал он. - Во время проверки еще одной торговой сети было обращено внимание на производителей из Польши, Чехии, Германии - и опять такая же негативная тенденция: показатели качества не соблюдаются, причем в 2-3 раза".

Учитывая эти результаты, КГК, Госстандартом была проведена проверка импортера, расположенного в Брестской области, который специализировался на поставках польских порошков и гелей. "Результаты были вопиющим. В отдельных случаях порошки по показателю - моющая способность - не соответствовали в 10 раз", - сообщил специалист.

По итогам проведенной работы отменены выданные документы о соответствии требованиям по качеству и безопасности на импортные моющие средства, результаты испытаний которых не соответствуют требованиям ГОСТ "Средства для стирки. Общие технические условия". Введен запрет на их ввоз и реализацию в Беларуси.-0-