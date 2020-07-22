Госстандарт рассказал о нарушениях в торговле продукцией легпрома

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О нарушениях в торговле продукцией легкой промышленности сегодня на пресс-конференции рассказала начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Кузнецова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из приоритетных направлений при контрольно-надзорных мероприятиях является реализация продукции легкой промышленности. Эта категория охватывает такие группы товаров, как обувь, одежда, изделия швейные, трикотажные, - сказала Людмила Кузнецова. - Только в Минске и Минской области инспекция Госстандарта за первое полугодие 2020 года проверила более 1 тыс. наименований изделий. Несоответствие требованиям установлено в более чем 90% случаев. Это в основном продукция, ввозимая на территорию Беларуси из Китая, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана".

По ее словам, на продукцию отсутствовали документы о подтверждении ее соответствия, не соблюдались требования безопасности. В частности, в швейных, трикотажных изделиях для детей были выявлены низкие гигроскопичность (способность материала поглощать и отдавать влагу) и воздухопроницаемость материала. Значения были в 6-8 раз ниже установленных норм. А это очень важные показатели для здоровья и самочувствия детей.

В обуви в несколько раз меньше нормы оказалась прочность крепления деталей низа, а высота каблука в девичьих туфлях, наоборот, была превышена. В детской обуви были установлены нарушения в наличии подкладки из искусственной кожи в закрытой обуви, а также открытой пяточной части в обуви для детей до трех лет.

В бельевых изделиях для детей возрастом до одного года были выявлены нарушения по части применения недопустимых синтетических материалов. В товарах для новорожденных были обнаружены швы, выполненные на изнаночную сторону, что не допускается требованиями технических регламентов и также влияет на комфорт детей.

В школьных рюкзаках были обнаружены нарушения требований безопасности, отсутствовали светоотражающие элементы.

Людмила Кузнецова отметила, что по-прежнему актуальна проблема с маркировкой товаров легкой промышленности. "Часто отсутствует информация о стране-изготовителе, импортере, производителе, наименовании и назначении продукции, модели, артикуле, материале, из которого изготовлено изделие", - пояснила она.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекцией Госстандарта, к реализации запрещена 1331 партия продукции на сумму более Br250 тыс., выданы предписания и направлены рекомендации устранения нарушений 87 субъектам хозяйствования. Составлены и направлены на рассмотрение в суд 140 протоколов об административном правонарушении. Выданы предписания об изъятии 67 наименований продукции. Запрещены к ввозу и обращению 40 наименований товаров, прекращено действие 27 документов об оценке соответствия на одежду и обувь импортного производства.

Также, по словам эксперта, особое внимание уделялось мероприятиям в отношении субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности импортного производства по низким ценам. "В отношении них проведена 41 проверка - это почти треть всех контрольно-надзорных мероприятий, которые выполняются по продукции легкой промышленности", - сообщила Людмила Кузнецова.

Контролю подвергнуты 603 наименования продукции, из них 601 не соответствовало требованиям. К реализации запрещены 592 партии товаров, из обращения изъято 26 наименований продукции, составлено 35 протоколов, приостановлена работа четырех торговых объектов.-0-