Госстандарт рассказал об особенностях проведения метрологического аудита

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях проведения метрологического аудита рассказал сегодня на пресс-конференции "Новации и направления развития метрологии в Беларуси" начальник управления метрологии Государственного комитета по стандартизации Андрей Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно обновленному закону "Об обеспечении единства измерений" предусмотрен новый вид услуг - проведение метрологического аудита.

"Не все предприятия по экономическим причинам могут содержать штат метрологов по всем направлениям работ в области обеспечения единства измерений. Услуги этих специалистов для проведения анализа обеспечения единства измерений при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг могут быть получены в ходе метрологического аудита", - сказал Андрей Пинчук.

По его словам, услуги по метрологическому аудиту позволяют привлекать специалистов, профессионально владеющих теоретическими и практическими знаниями в области обеспечения единства измерений без увеличения собственного штата сотрудников предприятия, что будет способствовать сокращению финансовых вложений, связанных с их обучением и содержанием.

Метрологический аудит проводится в организациях, где необходимы измерения для подтверждения соответствия установленным требованиям, разрабатываются новые технологические решения и проекты, при создании новых производств либо модернизации существующих.

"В основе проведения метрологического аудита лежат принципы добровольности, профессиональной компетентности лиц, которыми он проводится, а также конфиденциальности полученных сведений и результатов", - отметил начальник управления.

Объектами метрологического аудита могут быть системы управления измерениями, измерительное оборудование, техническая документация в части содержащихся в ней метрологических требований, методики (методы) измерений, условия, необходимые для выполнения измерений и т.д.

Метрологический аудит проводится юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании плана проведения метрологического аудита или договора. Аудиторы должны иметь высшее образование, опыт практической деятельности, связанной с объектами метрологического аудита, не менее 5 лет. По результатам аудита оформляется отчет, который представляется предприятию.

"Проведение метрологического аудита будет способствовать повышению эффективности деятельности по метрологическому обеспечению производства, оптимизации затрат предприятий на содержание метрологических служб и обучение их специалистов", - констатировал Андрей Пинчук.-0-