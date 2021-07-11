Госстандарт с начала года запретил ввоз около 900 наименований опасной продукции

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации с начала года запретил ввоз около 900 наименований опасной продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В Госстандарте состоялось совещание по итогам работы инспекций госнадзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора в I полугодии 2021 года.

"Приоритетом в надзорной деятельности Госстандарта по-прежнему является ее предупреждающий характер. Почти 90% из всех проведенных в первом полугодии контрольно-надзорных мероприятий - мониторинги. Вместе с тем запрет на ввоз и обращение на рынке страны получили около 900 наименований опасной продукции, прекращено действие почти 600 сертификатов и деклараций на нее. Действия надзора выверенные, основанные на риск-ориентированном подходе и аналитической информации, направлены в первую очередь на выявление и вывод из оборота небезопасной продукции", - рассказали в пресс-службе.

Отмечая, что за последнее время отечественный потребительский рынок стал чище и найти на нем не соответствующие обязательным требованиям товары сложнее, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий поставил задачу уделять больше внимания анализу и исследованиям новой продукции. "Рынок развивается, появляются новые виды изделий, способы и технологии торговли. Поэтому важно оперативно на это реагировать, обмениваться информацией как между инспекциями Госстандарта, так и с другими надзорными органами, делиться опытом, повышать свои компетенции", - подчеркнул руководитель комитета.

В ходе совещания отмечалась необходимость принятия исчерпывающих мер, чтобы запрещенная небезопасная продукция не имела возможности появляться на рынке повторно. Надзорная практика фиксирует подобные случаи - такая продукция зачастую перетекает в онлайн-формат и таким образом снова предлагается потребителю. В этой связи Госстандартом будет усилена работа в рамках выполнения постановления Совета Министров от 27 января 2021 года №43 о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции изготовителем (поставщиком, продавцом, импортером), а также надзор в сфере интернет-торговли.

Еще одно актуальное направление - надзор за соблюдением органами по сертификации и лабораториями законодательства об оценке соответствия с целью пресечения фактов необоснованной выдачи разрешающих документов. Продукция, присутствующая на белорусском рынке, вне зависимости от того, где она изготовлена, должна быть безопасной.-0-