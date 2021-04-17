Госстандарт утвердил правила разработки и утверждения национальных эталонов единиц величин

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт утвердил правила разработки, утверждения, модернизации и содержания национальных эталонов единиц величин. Это предусмотрено постановлением ведомства от 16 ноября 2020 года №70, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно правилам совокупность национальных эталонов образует эталонную базу Беларуси. Национальные эталоны находятся только в собственности государства. Они обеспечивают метрологическую прослеживаемость результатов измерений. У национальных эталонов социальная направленность. Их разработка и модернизация проводятся в соответствии с государственными научно-техническими программами.

Для установления и подтверждения метрологических характеристик национальных эталонов проводятся сличения с международными или национальными эталонами иностранных государств равнозначной точности. В случае, если они превышают по точности, может проводиться поверка или калибровка национального эталона.

Сведения об утвержденном или модернизированном национальном эталоне вносятся в госреестр и размещаются в государственном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-