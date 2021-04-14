Госстандарт утвердил типовое положение о метрологической службе

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Государственного комитета по стандартизации от 29 марта 2021 года №27 утверждено типовое положение о метрологической службе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положением определены основные задачи, функции и полномочия метрологической службы государственного органа; подчиненного госоргану юрлица; юрлица, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в госсобственности и переданы в управление госорганов; юрлица, не относящиеся к подчиненным государственным органам юрлицам.

Согласно документу, деятельность метрологической службы госорганов и указанных юрлиц направлена на обеспечение единства измерений в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения единства измерений, международными договорами Беларуси, правом Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-