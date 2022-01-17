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Экономика
17 января 2022, 13:10

Госстандарт в 2021 году запретил ввоз и обращение в Беларуси 1652 наименований опасной продукции

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в 2021 году запретил ввоз и обращение в Беларуси 1652 наименований опасной продукции. Такие данные были озвучены на совещании по итогам работы инспекций государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора в прошлом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт комитета.

"Контрольная (надзорная) деятельность Госстандарта в 2021 году была направлена на обеспечение соответствия поставляемой на внутренний рынок продукции обязательным требованиям безопасности и заявленным характеристикам. Так, по результатам проведенных проверок и мониторингов запрещен ввоз и обращение в республике 1652 наименований опасной продукции. Прекращено действие 1047 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза (ЕАЭС), которые сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госстандарте, работа государственного надзора, основанная на рискориентированном подходе и аналитической информации, направлена на выявление и дальнейшее пресечение обращения на потребительском рынке небезопасной продукции.

Говоря о конкретных решениях, которые были реализованы в надзорной сфере, председатель Госстандарта Валентин Татарицкий подчеркнул на совещании, что Евразийская экономическая комиссия отмечает эффективность работы органов государственного надзора Госстандарта. "Значит, мы двигаемся в правильном направлении по защите рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции. Однако, чтобы укреплять свой авторитет, нужно каждый год применять новые подходы и инструменты, повышать свои компетенции", - считает руководитель комитета.

Начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель в свою очередь отметил важность механизма, предоставленного постановлением Совета Министров Беларуси от 27 января 2021 года №43 о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, который позволяет инспекторам отслеживать весь процесс от начала выявления опасной продукции до вывода ее из оборота. Способы и условия утилизации изъятой из обращения опасной продукции определяются субъектом хозяйствования в соответствии с законодательством, международными договорами и (или) актами, составляющими право ЕАЭС.

В рамках совещания отмечалась необходимость пристального внимания к проведению контрольно-надзорных мероприятий по соответствию обязательным требованиям продукции, реализуемой в интернет-сегменте, в том числе с использованием пунктов самовывоза, а также государственному метрологическому контролю.

На совещании также были затронуты вопросы контроля и надзора в строительной сфере. Заместитель директора Департамента контроля и надзора за строительством Вадим Короленко отметил, что практика совместных с областными инспекциями Госстандарта надзорных мероприятий, применяемая с 2019 года, показывает свою эффективность. "В первую очередь это выражается в комплексном подходе к соблюдению требований на строящемся объекте. С одной стороны - это требования, обеспечивающие эксплуатационную надежность и безопасность зданий и сооружений, их соответствие проектной документации, а с другой - соответствие поставляемых на объект строительных материалов и изделий требованиям нормативных документов. Поэтому планирование таких совместных мероприятий и анализ их выполнения станут еще более системными", - подчеркнули в комитете.

Участники совещания также рассмотрели вопросы взаимодействия инспекторов со специалистами Белорусского государственного центра аккредитации, чтобы повысить эффективность принимаемых мер в отношении органов по сертификации и испытательных лабораторий в случае выявления нарушений в их работе.-0-

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