Госстандарт в I полугодии изъял из обращения около 1,5 тыс. наименований продукции

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в первом полугодии изъял из обращения около 1,5 тыс. наименований продукции, не соответствующей требованиям. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии 2020 года было изъято из обращения около 1,5 тыс. наименований продукции, не соответствующей требованиям, запрещен ввоз 900 наименований опасной продукции, прекращено действие более 600 документов о подтверждении соответствия, - сказал Дмитрий Барташевич. - В числе наиболее распространенных нарушений - показатели безопасности товара - 36%, информация для потребителей - 32%, отсутствие документов на подтверждение соответствия - 27%".

По его словам, в перечень запрещенной и опасной продукции попали различные виды электроприборов, лампы, гирлянды, игрушки, товары легкой промышленности, мебель и пищевая продукция.

Зампредседателя Госстандарта рассказал, что всего в реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, содержится около 2,8 тыс. наименований товаров, отмененных документов об оценке соответствия - более 2 тыс. "Это те товары, которые не соответствовали требованиям и в отношении которых были зафиксированы грубые нарушения безопасности, - пояснил он. - Мы предлагаем всем заинтересованным использовать этот реестр в своей работе, чтобы не допустить закупки запрещенной продукции, а также сообщать, если такой товар встречается на рынке".

Дмитрий Барташевич также отметил, что существует механизм исключения из этого списка. "На сегодня принято около 80 решений, когда продукция, исключенная из реестра, могла вновь поступать на рынок", - добавил он.-0-