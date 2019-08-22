Госстандарт в I полугодии запретил к ввозу более 540 наименований продукции

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в I полугодии запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси 541 наименование опасной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В этот перечень попали различные виды электроприборов, ламп, игрушек, швейных и трикотажных изделий, обуви, мебели, консервной, кондитерской и другой продукции. Эти товары не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на них и обязательных для соблюдения.

В проверенных электроприборах, например, не обеспечивался необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. В игрушках были установлены несоответствия по уровню звука, индексу токсичности. В детской одежде нарушались нормы по гигроскопичности, воздухопроницаемости, устойчивости окраски к сухому трению.

Также в январе-июне прекращено действие на территории республики 412 сертификатов и деклараций о соответствии. "Результаты работы показывают, что не всегда требования по соблюдению технических регламентов и стандартов выполняются в полном объеме. Количество выявленных нарушений не сокращается", - отметили в пресс-службе.

Под мониторинги попадает не любой товар, а только тот, который уже наверняка имеет несоответствия, был предварительно изучен инспекторами, проанализирована имеющаяся надзорная практика.

Информация о запрещенной к ввозу и обращению опасной продукции и документах о подтверждении соответствия Таможенного союза, действие которых прекращено на территории республики, размещается в соответствующих реестрах. Ресурсы размещены в открытом доступе на сайте Госстандарта.-0-