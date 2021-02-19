Госстандарт за два года запретил ввоз и обращение 56 наименований опасных СИЗов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в 2019-2020 годах запретил ввоз и обращение в Беларуси 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

За два года проверили 987 наименований продукции, вызвавшей подозрения у инспекторов. Это специальные рукавицы, перчатки, одежда, сигнальные жилеты, защитные каски и щитки, стропы. Их проверяли на соответствие требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты". Нарушения были установлены более чем у 97% проверенной продукции.

В топе нарушений - маркировка. "Мало того, что она была неполной - отсутствовала информация об изготовителе, защитных свойствах продукции, дате ее изготовления, так и приведенные данные зачастую вводили в заблуждение потребителей, - рассказал заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Сергей Щербаков. - В защитном лицевом щитке сварщика, например, светофильтр для сварки был изготовлен из полимерного материала, в то время как в инструкции заявлялось силикатное стекло".

Также отсутствовали сертификаты или декларации о соответствии требованиям указанного технического регламента Таможенного союза, устанавливались нарушения требований безопасности. Так, на каркасах полимерных респираторов, контактирующих с лицом, имелись острые выступы. Стропы не выдерживали статическую нагрузку. В сигнальных жилетах не соблюдалась яркость фонового материала: при норме не менее 0,76 показатель составил всего лишь 0,49. В защитных касках боковая деформация вместо положенных не более 40 мм составила 73 мм, а остаточная - 33 мм вместо не более 15 мм. Такие нарушения создавали риск для жизни и здоровья человека.

"Перчатки для защиты рук от механических воздействий не были устойчивы к проколу, порезу и истиранию. Например, перчатки с латексным покрытием при испытаниях по истиранию выдержали 170 циклов при норме не менее 1600 циклов. В других перчатках показатели "устойчивость к проколу", "устойчивость к порезу" были вдвое меньше нормы. Зачастую результаты испытаний не подтверждали заявленные защитные свойства перчаток. Причиной таких несоответствий может быть некачественное сырье, отделка, полимерное покрытие", - привели еще один пример в пресс-службе.

За выявленные нарушения Госстандарт запретил в 2019-2020 годах ввоз и обращение в Беларуси 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты. Прекращено действие 31 документа о подтверждении их соответствия. Составлены протоколы об административных правонарушениях.-0-