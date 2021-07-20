Госстандарт за I полугодие запретил ввоз в Беларусь почти 900 наименований опасной продукции

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт за первое полугодие запретил ввоз в Беларусь почти 900 наименований опасной продукции. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Александр Бурак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году контрольная деятельность Госстандарта была направлена на обеспечение соответствия поставляемой на внутренний рынок продукции обязательным требованиям безопасности и заявленным характеристикам качества. За первое полугодие 2021 года проведено 5259 контрольно-надзорных мероприятий (из них 689 проверок) по соблюдению требований технических регламентов, технических нормативных правовых актов и обязательного подтверждения соответствия", - отметил заместитель председателя. Количество таких мероприятий увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате был запрещен ввоз в Беларусь почти 900 наименований опасной продукции. Среди них кондитерские изделия, мясные, овощные и рыбные консервы, светильники, лампы, прожекторы, зарядные устройства, издания для детей, детская одежда и обувь, женская и мужская одежда, игрушки и др. Что касается соотношения основных видов продукции, запрещенных к ввозу и обращению, то 33% из них заняла пищевая продукция, 31% - электротехника, 16% - товары для детей, 7% - товары легкой промышленности, 6% - средства индивидуальной защиты, 5% - игрушки и 2% пришлось на другие виды товаров.

"Также было прекращено действие на территории нашей страны около 600 документов о подтверждении соответствия ТС и ЕАЭС. Все отмененные документы сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию. Кроме того, выдано 4273 предписания об устранении нарушений. Была приостановлена работа 212 торговых объектов, из них 8 интернет-магазинов, меры предупредительно-профилактической направленности по таким объектам не дали положительного эффекта, выявленные нарушения по наличию запрещенной продукции, не соответствующей обязательным требованиям продукции, а также отсутствию документов об оценке соответствия не были устранены", - сообщил Александр Бурак.

"Следует отметить и особенности 2021 года. Коронавирус и пандемия перевернули предпочтения потребителей. Определяющая тенденция - возросший рост удаленных продаж. Вследствие этого надзорные органы Госстандарта продолжили освоение новых направлений и осуществление контрольно-надзорных мероприятий и в отношении интернет-магазинов. Так, за первое полугодие областными инспекциями комитета было проведено 853 мониторинга интернет-магазинов. По их результатам выдано 763 предписания по устранению выявленных нарушений, приостановлена работа 10 интернет-сайтов", - рассказал заместитель председателя.

Также он высказал мнение, что наиболее рискованным для приобретения не соответствующего требованиям товара является такой сегмент торговли, как рынки, ярмарки, стихийные точки и т.д. "Иногда именно сюда перетекает выявленная небезопасная продукция, и мы с этим тоже активно боремся. Нарушения, которые выявляются в этом сегменте, практически не встречаются в организациях крупных ретейлов, магазинах, торговых центрах. Поэтому, выбирая товар в точках нестационарной торговли, следует помнить о повышенных рисках приобретения несоответствующей продукции", - обратил внимание Александр Бурак.-0-