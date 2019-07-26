Государственная администрация водного транспорта будет создана в Беларуси

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать Государственную администрацию водного транспорта. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По его словам, сегодня стоит задача увеличить долю внутреннего водного транспорта в совокупном грузообороте страны, что позволит снизить энергоемкость ВВП (по топливу) на $15 млн. Реализовывать это планируется за счет изменения схемы управления и подчиненности организаций водного транспорта, отметил министр.

"К компетенции государства планируется отнести только оказание услуг по вопросам создания судоходных условий, обеспечение безопасности, управления объектами транспортной инфраструктуры, которые могут находиться только в собственности национальной морской администрации. Для этого будет создана Государственная администрация водного транспорта, на которую также планируется возложить административные процедуры, выполняемые сейчас различными структурами, в том числе аппаратом Минтранса", - рассказал Алексей Авраменко.

Проект данной структуры, по его словам, уже подготовлен, соответствующее постановление проходит согласование. "Хотелось бы полностью завершить данную работу в этом году", - добавил руководитель ведомства.

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