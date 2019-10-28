Государство консолидировало 96,224% акций Банка развития

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершена процедура консолидации выкупленных акций Банка развития в собственности государства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

В соответствии с распоряжением Президента от 18 апреля 2019 года №65рп "Об отчуждении акций" в июле Банк развития приобрел 17550 простых акций, находившихся в оперативном управлении Национального банка. Эти акции по решению общего собрания акционеров 23 октября переданы в собственность Республики Беларусь. Доля государства в уставном фонде Банка развития в настоящее время составляет 96,224%.

Банк развития - специализированный финансовый институт, основан в 2011 году. Он создавался в тесном сотрудничестве с ведущими международными финансовыми организациями, в частности, с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Главной целью организации является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-