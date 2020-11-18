Государство заинтересовано в наличии малого бизнеса по переработке древесины - Дрожжа

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство заинтересовано в наличии малого бизнеса в сфере переработки древесины, особенно в небольших городах и сельской местности. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время выездного приема граждан в Барановичском райисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минлесхоза.

К руководителю отрасли обратились представители одной из частных компаний. Они подняли вопрос обеспечения мелких организаций необходимым сырьем на фоне роста числа крупных переработчиков древесины.

По словам Виталия Дрожжи, сегодня древесина продается через Белорусскую универсальную товарную биржу. Именно там определяется конъюнктура рынка. "Мелкому бизнесу необходимо быть более мобильным и активнее присутствовать на годовых и квартальных биржевых торгах. Организации Минлесхоза, в свою очередь, готовы выполнить все взятые на себя обязательства", - подчеркнул министр.-0-