Госзаказ на поставку лома и отходов металлов в 2020 году установлен в Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд установлен постановлением Совета Министров от 19 декабря 2019 года №878, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Государственным заказчиком определено Белорусское государственное объединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов "Белвтормет" и входящие в его состав организации. Органам государственного управления в двухнедельный срок после вступления в силу документа необходимо довести информацию до соответствующих юридических лиц, у которых во время хозяйственной деятельности образуется металлолом, обеспечить контроль за выполнением заказа.

Координация работы поручена Министерству промышленности. До 20 января 2021 года ему совместно с другими ведомствами необходимо представить в Совет Министров аналитические данные о выполнении государственного заказа и предложения о совершенствовании порядка учета, хранения, поставки (заготовки, сдачи), переработки и использования металлолома.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-