Госзаказ по льну выполнен на 80% - Минсельхозпрод

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госзаказ по поставкам льноволокна выполнен на 80%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"Сегодня госзаказ выполнен на 80%. В том числе на 74% - по поставкам длинного льноволокна, на 87% - короткого льноволокна. При этом Могилевская область выполнила госзаказ на 100% как по длинному, так и по короткому льноволокну, - сказал Владимир Гракун. - По короткому льноволокну должно быть обеспечено стопроцентное выполнение госзаказа, все возможности в республике для этого имеются. Что касается длинного льноволокна, погодные условия в текущем году не позволили его сформировать в южных районах страны. В связи с недополучением урожая в Брестской и Гродненской областях поставки длинного льноволокна, скорее всего, не будут выполнены на 100%".

В этом году белорусские аграрии заготовили практически 136 тыс. т льнотресты - это на 10 тыс. т меньше, чем в прошлом году. "В Брестской области лен подгорел, поэтому заготовлено на 6 тыс. т льнотресты меньше. В Гродненской области - на 8 тыс. т меньше. В остальных областях показатели на уровне прошлого года и выше. Например, в Могилевской области заготовлено практически на 4 тыс. т льнотресты больше", - отметил замминистра.-0-