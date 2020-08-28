Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен более чем на 90%

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поставлено 752,6 тыс. т зерна в счет госзаказа, что составляет 92,7% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 28 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,049 млн га, что составляет 93,4% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,7% площадей от плана (318,5 тыс. га), Брестской - 98,6% (335,2 тыс. га), Минской - 98,1% (479,9 тыс. га), Гомельской - 97,2% (332,1 тыс. га), Могилевской - 84,4% (280,5 тыс. га), Витебской - 82,6% (303 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 12,9% и 20,4% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,63 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т и по более 900 тыс. т - в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 45,9 тыс. га (95,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 20,5 тыс. га (44,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,23 тыс. га, заготовлено 10,53 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 775,8 тыс. т сена (76,8% от плана), 12,835 млн т сенажа (101,9%) и 1,288 млн т силоса (6,72%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 46% от плана.-0-