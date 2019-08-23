Госзаказ по зерну в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской - на 95%

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. План поставки зерна в счет госзаказа в Минской области выполнен на 100%, в Брестской и Гродненской областях - на 95%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Всего план поставок зерна в счет госзаказа в этом году составляет 815 тыс. т. На сегодняшний день задание выполнено на 86,7% (706,9 тыс. т).

В Беларуси завершается уборка зерновых. На 23 августа намолот составил более 6,2 млн т зерна, убрано 93,7% площадей. По объемам заготовки лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 96,3%. В Брестской области убрано 99,4% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 97,8% площадей, намолотив более 1,17 млн т зерна. В Витебской области намолочено более 838,2 тыс. т зерна, убрано 78,8% площадей. В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 94,7% площадей (намолочено 661 тыс. т зерна), Могилевской - с 94,6% (более 746 тыс. т зерна).

Средняя урожайность зерновых культур в 2019 году выше, чем в прошлом, и составляет более 31 ц/га (в 2018 году - свыше 26 ц/га).-0-