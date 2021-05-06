Госзакупки красок и шин будут осуществляться из одного источника

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные закупки красок и шин будут осуществляться с применением процедуры закупок из одного источника. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 мая 2021 года №261, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что в 2021-2022 годах государственные закупки красок, лаков и аналогичных покрытий будут осуществляться у ОАО "Лакокраска", а шин и новых резиновых камер - у ОАО "Белшина".-0-