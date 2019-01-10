Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 70%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность сельскохозяйственной техники к весенней посевной кампании в Беларуси составляет более 70%, в том числе тракторов - 85%, почвообрабатывающей техники - от 74% до 80%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович.

"Министерством сельского хозяйства и продовольствия, правительством приняты все необходимые организационно-технологические и технические меры, которые позволят своевременно подготовить всю технику к сельхозработам. Ремонт техники идет согласно графику. На сегодня уровень технической готовности к посевной по тракторам составляет 85%, по почвообрабатывающей технике - от 74% до 80%. Эта работа продолжается", - сказал Станислав Карпович.

В весенней посевной кампании будет задействовано более 40 тыс. тракторов, 3 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 4 тыс. почвообрабатывающих посевных агрегатов. "Имеющаяся сельхозтехника позволит выполнить все работы в соответствующие агротехнические сроки", - подчеркнул представитель Минсельхозпрода.

Запасные части подготовлены в необходимом количестве, они имеются на базах снабжения районного, областного и республиканского уровня. На сайте министерства организована информационно-поисковая система "Техсервис", которая позволяет в режиме реального времени видеть, где имеются запчасти и по какой цене.

Правительство поручило принять меры по обеспечению готовности не менее 95% имеющейся у сельхозорганизаций сельхозтехники для проведения весенних полевых работ до 25 марта, заготовки травяных кормов - до 15 мая, уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна - до 10 июля.-0-