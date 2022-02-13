3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 80%. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, сообщает БЕЛТА.

"Что касается посевной, подготовка техники у нас ведется с осени. Более 220 тыс. единиц техники у нас находится в АПК. В первую очередь, мы приводим в порядок технику, которая будет участвовать в посевной кампании. В частности, это энергонасыщенные тракторы, комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. На сегодня в целом по республике более 80% единиц техники подготовлено. Думаю, мы срок подтянем эти недостающие хвосты и будем готовы к посевной кампании", - сказал Игорь Брыло.-0-

Брыло о задачах отрасли: закрепление молодежи на селе и финоздоровление сельхозорганизаций