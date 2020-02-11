Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго

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12:06
Школа в агрогородке Литвиновичи Кормянского района откроется после реконструкции в этом году
Регионы
12:03
От белорусского Euronews до медиацентра - с какими предложениями руководители СМИ пришли к Лукашенко
Президент
12:02
Порывистый ветер и до +5°С ожидается в Беларуси 12 февраля
Общество
11:58
В инвестпрограмме Минска в этом году увеличилось количество объектов соцназначения
Регионы
11:57
Два объекта здравоохранения введут в эксплуатацию в Минской области в 2020 году
Регионы
11:55
В Минске 17-летний парень до смерти избил мужчину у клуба - расследование завершено
Происшествия
11:49
Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год
Общество
11:46
Лукашенко ждет от госСМИ больше остроты, оперативности и собственного контента
Президент
11:43
Два новых футбольных поля построят в Барановичах
Регионы
11:37
В Минской области в 2020 году возведут 9 детских садов и начнут строить 3 школы
Регионы
11:36
Тысячи пар поженились на массовой свадьбе, игнорируя вспышку коронавируса
Калейдоскоп
11:35
Форум на тему умных устойчивых городов пройдет 3-5 марта в Минске
Регионы
11:28
Фонды Музея истории ВОВ пополнят личные вещи и награды белорусов, освобождавших Эстонию
Общество
11:27
"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе
Президент
11:25
Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию
Президент
11:18
Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода "Дружба"
Экономика
11:15
Банк развития выдаст кредит до $19,5 млн для реконструкции аэродрома Орша
Экономика
11:03
Пожилых и людей с хроническими болезнями эвакуируют с карантинного лайнера в Японии
В мире
11:01
Об информационном суверенитете, вызовах и честном разговоре с людьми - Лукашенко высказался о работе госСМИ
Президент
10:58
Более 400 кг орехов и сухофруктов пытались ввезти в Беларусь в тайниках автомобиля
Происшествия
10:55
Дипломаты подтвердили гибель двух белорусов при пожаре в хостеле в Москве
Происшествия
10:32
В Японии началось восстановление сгоревшего замка Сюри
В мире
10:27
С машины у МКАД свалился крупный груз
Происшествия
10:21
ВОЗ: инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня
В мире
10:19
Самосвал опрокинулся у мусорного полигона в Соснах
Происшествия
10:05
В Мостах мать и сын пострадали при тушении дома
Происшествия
10:00
Судьбы, сложенные в треугольник: Юрий Трифонов
Общество
09:58
Команда БГУ представит Беларусь на юридическом конкурсе им.Джессопа в Вашингтоне
Общество
09:49
Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти - Шевцов
Общество
09:46
Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго
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11 февраля 2020, 09:46
Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС - Крутой
Беларусь больше всех заинтересована в безопасности АЭС - Макей
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gotovnost-vtorogo-energobloka-belaes-otsenivaetsja-v-70-minenergo-10516/
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