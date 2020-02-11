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12:06 Школа в агрогородке Литвиновичи Кормянского района откроется после реконструкции в этом году Регионы
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11:25 Лукашенко о задачах госСМИ: нужно честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию Президент
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09:46 Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго Экономика
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11 февраля 2020, 09:46

Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго

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https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/gotovnost-vtorogo-energobloka-belaes-otsenivaetsja-v-70-minenergo-10516/
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