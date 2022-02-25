25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 96%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовность второго блока составляет 96%. В декабре прошлого года в рамках программы физического пуска блока в активную зону реактора загружено свежее ядерное топливо - 163 тепловыделяющиt сборки. Завершена сборка реакторной установки. Проведены ее гидроиспытания, которые подтвердили соответствие систем и оборудования проектным характеристикам", - сказал Виктор Каранкевич.

Сейчас на втором блоке станции завершаются подготовительные работы к запуску управляемой цепной реакции. "В ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности - 1% от номинальной. Таким образом будет положено начало жизненному циклу реактора. Далее пройдут нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны. В 2022 году блок будет введен в промышленную эксплуатацию", - добавил министр.-0-