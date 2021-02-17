Говорить о создании в ЕАЭС рейтингового агентства пока преждевременно - Малкина

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Говорить о создании в Евразийском экономическом союзе собственного рейтингового агентства пока преждевременно. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина подтвердила, что утвержденной главами государств ЕАЭС стратегией развития евразийской интеграции до 2025 года предусмотрена проработка вопросов о взаимном признании национальных рейтинговых агентств и о создании рейтингового агентства в ЕАЭС. "На данный момент планируется исключительно проведение анализа целесообразности этих мер, говорить о создании рейтингового агентства к 2025 году преждевременно", - сказала она.

"Вместе с тем отмечу, что интерес к этой теме связан со стремлением сформировать благоприятный инвестиционный климат в странах союза", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-