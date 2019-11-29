ГПК выполнил предупреждение МАРТ и обеспечил равный доступ к хоздеятельности в пунктах пропуска

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет выполнил предупреждение Министерства антимонопольного регулирования и торговли о предоставлении равного доступа субъектов к осуществлению хозяйственной деятельности в пунктах пропуска. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Ранее МАРТ установил, что Госпогранкомитет необоснованно отказывал в осуществлении административной процедуры при рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на хоздеятельность в сфере таможенного дела в пунктах пропуска. В связи с этим было вынесено предупреждение. Затем ГПК принял постановление от 1 октября 2019 года №10, в котором определена форма сведений о возможности осуществления такой деятельности, предоставляемая в данное ведомство Государственным таможенным комитетом и Министерством транспорта и коммуникаций.

Как отметили в МАРТ, принятые Госпогранкомитетом меры будут способствовать созданию условий для развития добросовестной конкуренции.-0-