"Гражданам надоели завывания". Головченко заявляет о росте доверия к белорусской банковской системе

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявляет о росте доверия к белорусской банковской системе. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр напомнил о предпринимавшихся попытках раскачать экономическую ситуацию в стране и породить среди граждан "некие упаднические, пораженческие настроения": "Снимаем деньги, покупаем валюту, прячем под подушку!" "Они до сих пор об этом кричат. Только граждане уже, наверное, не слушают или надоели им эти завывания. И уже третий месяц население является чистым продавцом валюты. Видно, наскупали тогда на волне паники. Теперь несут обратно", - сказал Роман Головченко.

Более того, по его словам, идет прирост банковских вкладов как в белорусских рублях, так и в валюте. "То есть ситуация повернулась в обратную сторону. Это, на наш взгляд, говорит о доверии граждан к органам власти, экономическим властям - правительству, Нацбанку. Во-вторых, это говорит о том, что принимаемые меры, которые реализовывались для того, чтобы повысить доверие к белорусской банковской системе, в большей своей части сработали. И это один из тех факторов, который также внушает оптимизм следующего года", - заявил премьер-министр.-0-