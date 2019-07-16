Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом"

16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с компанией "Яндекс". Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неправда. Нет для этого никаких оснований", - сказал Герман Греф.

"У нас очень добрые партнерские отношения. Мы партнеры по целому ряду крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений? Я с огромным уважением и пиететом отношусь, я член совета директоров "Яндекса", - обратил внимание Герман Греф. - Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Точно нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы что-то где-то разрывали. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать, но точно не собираемся разрывать отношения".

Как сообщал ТАСС 9 июля, издание The Bell со ссылкой на пять источников сообщало, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство. В частности, в онлайн-ретейле Сбербанк не был доволен тем, что маркетплейс "Беру" не выполнил поставленные на первый год KPI. Более того, два источника, близких к обеим компаниям или знакомых с ситуацией, утверждали, что партнеры уже предложили друг другу концепции прекращения сотрудничества, но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

В апреле 2018 года Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции (e-commerce). На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд российских рублей. Тогда глава банка Герман Греф заявил, что рассчитывает создать на базе "Яндекс. Маркета" российский Amazon.-0-