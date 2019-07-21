Здание у Белгосцирка планируют достроить в 2020 году

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи планируют достроить в 2020 году. Об этом сообщил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Дату (завершения работ - Прим. БЕЛТА) назвать пока не могу. Проблема заключается в том, что здание проектировалось как апартаменты, а сейчас мы его перепроектируем под нежилые цели. Нужно согласовать новый архитектурный проект. Сроки, которые мы считаем реалистичными - в сентябре окончательно согласовать проект, и тогда, думаю, в следующем году завершим все", - сказал Герман Греф. Подрядчик выбран - это одна из строительных компаний группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Глава Сбербанка затронул также вопросы углубления экономического сотрудничества с Беларусью. "У нас небольшая доля в обслуживании российско-белорусского оборота в силу несовершенства структуры экспорта и импорта. В основном это нефть и газ, которые как правило обслуживаются другими банками. Мы сегодня обслуживаем примерно от 10% до 12% оборота между Россией и Беларусью. Это, конечно, не потолок. При развитии структуры внешнеторгового оборота, думаю, и наша доля будет расти", - считает он.

Герман Греф дал оценку работе БПС-Сбербанка. "У нас был сложный период после 2015 года. В последний год мы стабилизировали финансовую ситуацию. Банк вышел на запланированную прибыль и, можно сказать, преодолел последствия кризиса. Следующий этап - это трансфер технологий и развитие новых продуктов, причем не только в сфере финансов", - проинформировал он.

Глава Сбербанка посетил ПВТ, встретился с директором парка Всеволодом Янчевским и выступил с лекцией о тенденциях развития искусственного интеллекта в России и мире. "ПВТ не нуждается в представлении, во всяком случае среди людей, которые занимаются технологиями. Я знал, что здесь происходит, знал о продвинутом законодательстве. Набор компаний не удивил: они хорошо известны, Беларусь является родиной нескольких мировых брендов, таких как EPAM. Такие прекрасные и уже высококапитализированные бренды на рынке делают честь любой стране. Меня поразили цифры. Такого роста экспорта IT-продуктов я не ожидал: в прошлом году на 38%, в этом году, возможно, будет даже выше. Это, конечно, очень впечатляет. Вполне возможно, что такой опережающий рост вы будете наблюдать в течение значительного периода", - отметил он.

XIII летняя международная Сбербанкиада 2019 года ПАО "Сбербанк России" проводилась в Минске с 15 по 21 июля. В ее программу были включены соревнования по 12 видам спорта. "Мы верим в командный дух, верим в то, что вложения в людей - это, наверное, самая высокодоходная инвестиция", - добавил Герман Греф.-0-