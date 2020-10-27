"Гродно Азот" работает в штатном режиме, все техпроцессы в норме - "Белнефтехим"

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродно Азот" работает в штатном режиме, все техпроцессы в норме, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Гродно Азот" работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме", - сообщил Александр Тищенко.
Он отметил, что информация в Telegram-каналах об остановке печей на предприятии является провокацией.
По информации пресс-секретаря "Белнефтехима", остальные предприятия концерна тоже работают в штатном режиме.-0-