"Гродно Азот": в нашем клиентском портфеле сейчас нет компании Helm AG

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот" на данный момент нет компании Helm AG. Такая информация размещена на сайте "Гродно Азота", сообщает БЕЛТА.

Ранее в интернете появилась информация о приостановке сотрудничества компании Helm AG с ОАО "Гродно Азот". На предприятии пояснили, что официальных заявлений со стороны немецкой компании не поступало.

"Мы сотрудничаем с Helm AG с 2010 года. Компания является одним из наших партнеров по закупке азотных удобрений. Последнее сотрудничество с ней было в феврале 2020 года. С тех пор мы не работали. В настоящее время в клиентском портфеле ОАО "Гродно Азот" данной компании нет", - отметила начальник отдела маркетинга Татьяна Романюк. Она подчеркнула, что в разные периоды удельный вес компании в доле экспорта составлял от 2 до 10%.

Вместе с тем на предприятии расценивают Helm AG как потенциального партнера в случае наличия у гродненского производителя экспортного ресурса.-0-