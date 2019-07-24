Группа Всемирного банка и Нацбанк расширят доступ к финансам для малого и среднего бизнеса

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Всемирного банка и Национальный банк Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу по расширению доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, сообщили БЕЛТА в Международной финансовой корпорации (IFC).

Проект "Обеспеченные сделки и реестр обременений", реализуемый Международной финансовой корпорацией и финансируемый Европейским союзом, создаст правовую основу для системы обеспеченных сделок. Это позволит компаниям использовать движимые активы - в том числе товары в наличии, дебиторскую задолженность и оборудование - в качестве обеспечения по кредитам.

По проекту будет модернизирован централизованный электронный реестр обременений, который облегчит получение финансирования для малого бизнеса, имеющего ограниченные активы. Реестр позволит потенциальным кредиторам проверить, свободен ли конкретный актив от обременений или уже используется в качестве обеспечения.

"Эффективная реформа системы обеспеченных сделок и усовершенствованный электронный реестр залогового обеспечения помогут финансовым институтам верно оценить свои риски, - отметила глава представительства IFC в Беларуси Ольга Щербина. - Предприниматели смогут использовать в качестве обеспечения различные виды движимых активов и таким образом расширят возможности для кредитных операций, ускорения роста и создания новых рабочих мест".

В рейтинге Doing Business - 2019 Беларусь занимает 85-е место в мире по уровню доступа к кредитам. Согласно официальной статистике, в Беларуси работает около 350 тыс. микро-, малых и средних предприятий, а также предпринимателей.

IFC предоставит Национальному банку экспертную поддержку по вопросам структурирования и модернизации реестра обременений, а также продолжит работу над расширением списка заложенных движимых активов. Консультативная группа IFC организует углубленное обучение сотрудников финансовых учреждений по вопросам использования движимых активов в качестве обеспечения, а также проведет широкую разъяснительную работу для владельцев бизнеса о реформах, новых возможностях и практических аспектах применения обеспеченных сделок для улучшения доступа к финансированию.

На протяжении 25 лет IFC является крупным международным инвестором, поддерживая реформы частного сектора Беларуси. Финансовая корпорация предоставила кредиты белорусским банкам на общую сумму около $75 млн для дальнейшего кредитования малых предприятий и более $350 млн было выделено по глобальной программе финансирования торговли IFC для поддержки белорусских МСП, ориентированных на экспорт.

Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для развивающихся стран. В нее входят Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития, которые образуют Всемирный банк; Международная финансовая корпорация; Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций; Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.-0-