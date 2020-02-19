19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия предлагает Беларуси участие в предприятиях по выращиванию винограда, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сегодня на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть целый ряд проектов, по которым мы хотели бы просить поддержки и содействия белорусской стороны. Уверена, что совместными усилиями мы и в дальнейшем осуществим много успешных начинаний - например, проект о возможном участии белорусских компаний в совместных предприятиях по разведению винограда различных сортов на территории Грузии для дальнейшего производства вина, которое будет экспортироваться как на белорусский рынок, так и в другие страны", - сказала Натия Турнава.

По словам министра, Грузия рассматривает Беларусь как важного и надежного партнера и стремится к еще большему углублению двусторонних отношений - политических, экономических, культурно-гуманитарных.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник в свою очередь высказался за поиск новых форм сотрудничества и организацию совместных проектов. "Белорусские предприятия заинтересованы участвовать в инфраструктурном развитии Грузии, обновлении парка пассажирского транспорта. У нас есть что предложить, и это не только всем известная продукция Минского автомобильного завода и Минского тракторного завода, у нас внедряется экологически чистый инновационный транспорт - электробусы. Компания "Белкоммунмаш" выиграла тендер на поставку в Батуми 8 электробусов и зарядной станции", - отметил вице-премьер.

Беларусь готова экспортировать вагоны для метро Тбилиси, ранее туда уже поставлялась продукция Stadler. "Перспективной считаем организацию поставок белорусской коммунальной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и пожарной техники, в том числе с учетом возможности предоставления финансовых инструментов для ее приобретения", - добавил Владимир Дворник. В 2018 году в Грузию была поставлена партия из 30 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш", и белорусская сторона надеется продолжить сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, есть перспективы в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации. "Ряд точек роста уже создан: в 2018 году открыто сборочное производство лифтов в Тбилиси, фармацевтические компании занимаются фасовкой белорусских лекарственных средств в Грузии. Мы готовы делиться опытом в области животноводства и пищевой промышленности. В ближайшее время планируется открытие в Грузии молокоперерабатывающего производства с долей белорусского капитала", - рассказал вице-премьер.-0-

Фото Оксаны Манчук