Грузия заинтересована в поставках техники МАЗ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия заинтересована обновить свой автопарк современными моделями белорусской техники и развивать сервисное обслуживание в городах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского автомобильного завода по итогам визита грузинской делегации во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Как отметил генеральный директор предприятия Валерий Иванкович, МАЗ нацелен нарастить экспорт в страны Кавказа. "Мы надеемся расширить линейку поставляемой техники, увеличить объем поставок и сделать Грузию стратегическим форпостом в странах Кавказа", - добавил он.

Для гостей организовали выставку автотехники, где в том числе были представлены новая модель автобуса класса Евро-6 МАЗ-303, автомобили МАЗ-673110, МАЗ-4371N2 с изотермическим кузовом.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили проинформировал, что Грузия планирует закупать экологичные виды транспорта. В частности, в Батуми прибудут электробусы белорусского производства. "Техника впечатляет, и мы будем обновлять наши автопарки коммунальным и пассажирским транспортом", - отметил Леван Давиташвили.

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Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и в дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-2, 3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-

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