2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинский рынок заинтересован в белорусской сельхозтехнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Холдинг "Бобруйскагромаш" посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. В ходе визита гость ознакомился с производственными мощностями предприятия, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга.

Посол отметил высокий уровень организации производства и темпы его переоснащения, оперативность разработок новых видов продукции и расширение географии поставок.

В результате проведенных переговоров сторонами согласованы перспективные направления работы по продвижению белорусской сельскохозяйственной техники.

Также в самое ближайшее время на предприятие ожидается визит рабочей группы из представителей деловых кругов Грузии.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-