Грузоперевозки между Беларусью и Молдовой с января осуществляются без разрешений - Минтранс

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси проинформировало Министерство транспорта и коммуникаций о получении от МИД Молдовы официального подтверждения о вступлении в силу протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении от 9 апреля 1994 года. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, с января 2020 года без разрешений осуществляются перевозки грузов между Беларусью и Молдовой, транзитом по их территории, а также между пунктом, расположенным на территории государства одной стороны, и пунктом на территории третьего государства, и наоборот (перевозки в/из третьих государств). Это же касается нерегулярных перевозок пассажиров автобусами или транзитом по территориям двух стран.-0-