Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2019 году сократились на 6,1%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в 2019 году перевезли 427,8 млн т грузов, или 93,9% к уровню 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 130,8 млрд тонно-километров, или 94,2% к предыдущему году.

Услугами пассажирского транспорта в 2019 году воспользовались 1969,5 млн человек, или 100,5% к уровню 2018 года. Пассажирооборот составил 27227,1 млн пассажиро-километров, или 106,7% к уровню 2018 года.-0-