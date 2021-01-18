Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2020 году сократились на 6,8%

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в 2020 году перевезли 398,7 млн т грузов, или 93,2% к 2019 году, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 123,2 млрд тонно-километров, или 94,1% к уровню 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 1603,1 млн человек, или 81,4% по отношению к предыдущему году. Пассажирооборот составил 18 040 млн пассажиро-километров, или 66,3% к уровню 2019 года.-0-