Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I квартале сократились на 10,5%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в I квартале 2020 года перевезли 89,7 млн т грузов, или 89,5% к январю-марту 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 29,1 млрд тонно-километров, или 87,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в первом квартале текущего года воспользовались 475,9 млн человек, или 96,3% к январю-марту 2019-го. Пассажирооборот составил 5780,2 млн пассажиро-километров, или 98,7% к уровню соответствующего периода 2019 года.-0-