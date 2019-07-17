Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I полугодии сократились на 8,2%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в первом полугодии 2019 года перевезли 203,9 млн т грузов, или 91,8% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 63,1 млрд тонно-километров, или 92,4% к январю-июню 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии воспользовалось 983,2 млн человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 12 721,2 млн пассажиро-километров, или 105,3% к уровню первого полугодия 2018 года.-0-
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