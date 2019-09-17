Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-августе сократились на 6,7%

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-августе 2019 года перевезли 280,5 млн т грузов, или 93,3% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 85,4 млрд тонно-километров, или 93,4% к показателю за январь-август 2018 года.
Услугами пассажирского транспорта за восемь месяцев этого года воспользовались 1 282,5 млн человек, или 100,1% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 17 827,2 млн пассажиро-километров, или 106% к уровню января-августа 2018 года.-0-