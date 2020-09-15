Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-августе сократились на 7,8%

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе - августе 2020 года перевезли 258,6 млн т грузов, или 92,2% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 79,8 млрд тонно-километров, или 93,4% к показателю за январь - август 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта за восемь месяцев воспользовались 1 млрд 60,6 млн человек, или 82,7% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 12 139,7 млн пассажиро-километров, или 68,1% к уровню января - августа 2019 года.-0-