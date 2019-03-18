Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 4,9%

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями и индивидуальными предпринимателями в январе-феврале текущего года перевезено 65,2 млн т грузов, или 95,1% к январю-февралю 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 21,6 млрд тонно-километров, или 99,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2019-го воспользовалось 324,8 млн человек, или 100,4% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 3792,3 млн пассажиро-километров, или 105,9% к уровню января-февраля 2018-го.-0-