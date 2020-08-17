Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле сократились на 8,4%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе - июле 2020 года перевезли 221,8 млн т грузов, или 91,6% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 68,9 млрд тонно-километров, или 92,7% к показателю за январь - июль 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта за семь месяцев воспользовались 938,5 млн человек, или 83% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 10 557,7 млн пассажиро-километров, или 69,1% к уровню января - июля 2019 года.-0-