Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-ноябре сократились на 7,1%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе - ноябре 2020 года перевезли 366,4 млн т грузов, или 92,9% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 112,3 млрд тонно-километров, или 93,8% к показателю за январь - ноябрь 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта за 11 месяцев воспользовались 1 млрд 480,5 млн человек, или 82,2% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 16 745 млн пассажиро-километров, или 66,9% к уровню января - ноября 2019 года.-0-