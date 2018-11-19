Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-октябре увеличились на 4,1%

19 ноябрь, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-октябре перевезли 380 млн т грузов, или 104,1% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 115,2 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,5%.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре воспользовалось 1 626,5 млн человек, или 99,9% к аналогичному периоду 2017 года. Пассажирооборот составил 21 346,8 млн пассажиро-километров, или 102,9% к уровню января-октября прошлого года.-0-
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