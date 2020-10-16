Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре сократились на 7,7%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре 2020 года перевезли 294,4 млн т грузов, или 92,3% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 90,2 млрд тонно-километров, или 93,3% к показателю за январь-сентябрь 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта за девять месяцев воспользовались 1 млрд 204,3 млн человек, или 82,8% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 13 815,8 млн пассажиро-километров, или 68% к уровню января - сентября 2019 года.-0-